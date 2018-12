Liguria - Ha passato la notte nel bosco sul monte Canne, alle spalle di Isola del Cantone, dopo essere caduto in un dirupo. L'uomo, 83 anni, è stato però ritrovato e salvato dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino.



Ad accorgersi dell'anziano è stato abitante della zona che lo ha visto in fondo al dirupo. I soccorritori lo hanno sistemato su una barella e lo hanno trasportato fino in cima. L'uomo è stato trasferito in ospedale per le cure ma le sue condizioni sono buone.