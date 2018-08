La Liguria si celebra sui sentieri tra mare e monti

Liguria - Il prossimo 30 settembre sarà la "Giornata dei Sentieri Liguri" (Ligurian Trails Day). Grazie ad un accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, gli Enti Parco, il CAI, la FIE, AIGAE, la REL (Rete Escursionistica Ligure) si terrà una intera giornata di escursioni guidate nelle aree più belle ed interessanti della Liguria, da quelle più prossime al mare a quelle di montagna in Appennino ed Alpi Liguri.



Fulcro delle iniziative saranno i due percorsi che attraversano longitudinalmente la Liguria, l'Alta Via dei Monti Liguri (AVML) che corre per oltre 400 km. lungo i crinali fra versante tirrenico e versante padano ed il Sentiero Liguria, parallelo ad essa lungo un itinerario più prossimo al mare, ma anche tutti quei percorsi di collegamento che congiungono trasversalmente l'area tirrenica e quella padana e le mete più belle dei Parchi, fra mare e monti.



L'iniziativa sarà carattarizzata da numerose escursioni esperienziali: escursionismo non solo per il piacere di camminare ma anche occasione di conoscenza delle tante ed interessanti peculiarità delle aree protette liguri.



Si farà educazione ambientale negli angoli più segreti della biodiversità regionale, si andranno a conoscere testimonianze storiche ed architettoniche, saperi e sapori locali, attività produttive tradizionali del territorio, ma si svolgeranno anche attività pratiche come gli aspetti tecnici della manutenzione di un sentiero e si svolgeranno, dedicate particolarmente ai giovani, attività culturali che vedranno impegnati, oltre alle guide ambientali, in prima persona anche i gestori dei rifugi che nei Parchi e lungo gli itinerari più interessanti danno ospitalità tutto l'anno agli escursionisti.