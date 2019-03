La Regione attiva un numero verde contro il gioco d´azzardo

Liguria - Prende il via, prima sul territorio genovese e dalla prossima settimana in tutta la Liguria, la campagna informativa regionale "Batti il gioco. Puoi". Cuore dell'iniziativa è il numero verde 800 185 448 dedicato alle problematiche connesse al gioco d'azzardo patologico: è gratuito da telefono fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 18.00.



Il numero verde 800 185 448 permette di prenotare, anche in forma anonima, un incontro con operatori professionali su tutto il territorio regionale, senza prescrizione medica e senza dover pagare alcun ticket.



Per promuovere il numero verde la campagna prevede: a partire da domani, giovedì 28 marzo, la presenza di locandine sugli autobus Amt di Genova e, a partire dalla prossima settimana, la diffusione delle informazioni principali attraverso i canali social di Regione Liguria e tramite manifesti divulgativi che copriranno tutto il territorio regionale.



«Il numero verde vuole essere una linea aperta non solo per i giocatori patologici ma anche per tutta la loro rete familiare e amicale - commenta la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale - chiamando il numero verde 800 185 448 è possibile avere informazioni utili su come chiedere aiuto, essere informati sui servizi dedicati presenti sul territorio e richiedere anche un appuntamento con professionisti del settore. Resta inteso - aggiunge Sonia Viale - che è possibile presentarsi direttamente presso i servizi già attivi sul territorio».



Il gioco d'azzardo rientra nei giochi di alea, il cui esito può essere determinato unicamente dalla sorte, come nel caso del lancio di una moneta. I giochi d'azzardo sono tutti quelli nei quali si gioca per vincere denaro e nei quali il risultato del gioco dipende, del tutto o in parte, dalla fortuna e non dall'abilità del giocatore.



Il giocatore d'azzardo patologico ha comportamenti compulsivi molto simili a quelli che si manifestano con l'abuso di sostanze stupefacenti. Il gioco d'azzardo porta con sé un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale.



La dipendenza si manifesta con un persistente bisogno di giocare e un aumento progressivo di tempo e denaro impiegati nel gioco, fino a condizionare in modo significativo tutti gli ambiti della vita (famiglia, lavoro e tempo libero).



Il numero verde 800 185 448 si inserisce nelle attività progettuali previste dal Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) della Regione Liguria, che prevede attività di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico.



Queste attività sono finanziate dal Fondo per il gioco d'azzardo patologico del Ministero della Salute.