La Spezia - Sestri Levante, rinnovo dei binari: cancellati tre regionali

Dal 23 febbraio al 15 aprile in orario notturno

Liguria - Rinnovo dei binari in alcuni tratti sulla linea La Spezia – Sestri Levante. Per consentire le attività del cantiere tre treni regionali, in alcune notti tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2019, saranno cancellati e sostituiti con bus tra Levanto e Sestri Levante.



L'orario di partenza e arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Non effettueranno trasporto di bici a seguito del viaggiatore.