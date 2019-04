Ladri in fuga causano incidente, poi scappano a piedi: Carabinieri in cerca dei `Lupin` di Cicagna

Liguria - Il furto, la fuga dai Carabinieri, poi lo scontro: scene da film poliziesco, in cui fortunatamente non c'è stato nessun ferito.



L'inseguimento - I protagonisti di questa storia sono quattro ladri che - cercando di scappare in macchina dai Carabinieri di Cicagna - si sono scontrati sulla SS 225 con un'altra auto. A seguito dell'impatto, però i malviventi non si son dati per vinti, anzi hanno deciso di proseguire a piedi la propria fuga verso la zona del torrente Lavagna e della pista ciclabile.

Al momento sembra che i militati siano riusciti a fermare solamente uno dei ricercati. All'interno della vettura usata per la fuga della vettura sono stati notati flessibile e cacciavite, cosa che fa pensare che i quattro avessero effettuato qualche furto in abitazione o, in alternativa, che stessero progettando qualcosa di simile.