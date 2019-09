Lago del Brugneto, 73enne fa un volo di 50 metri mentre è per funghi col marito: salvata

Liguria - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Genova sono intervenuti per soccorrere una donna di 73 anni nei pressi del Lago del Brugneto: pare, infatti, che la donna - alla ricerca di funghi insieme al marito - sia scivolata per circa 50 metri fino alla spiaggia del lago sottostante.



Il recupero - Per soccorrere la donna, la squadra del distaccamento di Genova Est ha ritenuto necessario l'utilizzo dell’elicottero: il personale, dunque, si è calato con le imbracature necessarie e ha poi utilizzato il verricello per issare a bordo l’infortunata, successivamente trasportata in ospedale.