Lascia la finestra aperta ma ha in casa una piantagione di marijuana: passa un poliziotto fuori servizio

Liguria - Nella prima settimana del mese di agosto, il Commissariato di Chiavari ha implementato i servizi mirati alla repressione dello spaccio di sostanza stupefacente, atteso l’aumento di popolazione legato al periodo estivo, in particolare negli ambienti giovanili. Alcuni servizi si sono svolti anche con l’ausilio dell’unità cinofila della locale Questura, il cui impiego è stato determinante per il rinvenimento di stupefacente occultato in spiaggia sotto la sabbia. In questo scenario, la Polizia di Chiavari ha denunciato un cittadino marocchino perché trovato in possesso di quattro piante di marijuana e 50 grammi di hashish.



Le indagini - A scoprire la coltivazione domestica un poliziotto che stava correndo nel tempo libero. L’agente ha notato spuntare da una finestra le piantine “sospette” e ha fatto scattare il controllo.