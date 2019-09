Lavagna, era ai domiciliari ma nascondeva in casa una pistola e diverse munizioni: arrestato

Liguria - Al termine di una lunga indagine, Carabinieri della stazione di Lavagna hanno arrestato per detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizionamento e ricettazione un 57enne di origine lucane residente a Lavagna, sottoposto agli arresti domiciliari nello scorso mese luglio per reati in materia di stupefacenti.



L'arresto - Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato una pistola revolver calibro 357 magnum, con 6 cartucce all'interno del tamburo, risultata essere arma clandestina con matricola abrasa nonché un'altra ventina di cartucce del medesimo calibro, nascoste in un vano a scomparsa di un mobile. Nel locale cantina dell'abitazione, inoltre, sono state trovate varie armi smontate nonché un caricatore per pistola semiautomatica.

Tutte le armi sono state sottoposte a sequestro mentre l'uomo è stato arrestato in attesa di essere trasferito nel carcere di Marassi.