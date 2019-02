Liguria - Poco prima delle 7 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Lavagna sono dovuti intervenire per sedare le fiamme provenienti da una serie di macchine parcheggiate nei pressi di via Devoto.



L'incendio - Ancora non si conoscono le cause del rogo, ma le indagini continuano.Sono ancora in corso di accertamenti le cause che hanno portato al rogo che, questa mattina, all’alba, ha distrutto alcune auto a Lavagna.