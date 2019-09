Lavagna, tragedia nella notte: Donna trovata morta sui binari alle prime luci dell´alba. È giallo

Liguria - Macabro ritrovamento questa mattina sui binari tra Chiavari e Lavagna, dove alle prime luci dell'alba è stato recuperato il corpo senza vita di una donna ancora non identificata.



Il ritrovamento - Ad accorgersi del cadavere è stato un macchinista che stava passando a bordo di un convoglio: immediato l'intervento sia della Polfer che dei medici, che hanno provveduto a effettuare i primi rilevamenti. Stando alle prime informazioni, pare che il decesso risalga a poche ore prima del ritrovamento. La circolazione ferroviaria ha subito qualche rallentamento nelle prime ore di oggi, ma adesso la situazione sembra essere tornata alla normalità.

Al momento non sono chiare le cause del decesso: le indagini sono in corso, e per ora non si esclude nessuna ipotesi.