Lavori del viadotto Entella, chiuso il tratto Chiavari-Lavagna

Dal 22 maggio

Liguria - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, per lavori di manutenzione del viadotto "Entella", sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Lavagna, sia verso Sestri Levante/Livorno sia in direzione di Genova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: sarà chiuso il tratto Chiavari-Lavagna, verso Sestri Levante/Livorno, per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 23 maggio.

Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Lavagna, per proseguire in direzione di Sestri Levante/Livorno; sarà chiuso il tratto Lavagna-Chiavari, verso Genova, per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 23 alle ore 06:00 di giovedì 24 maggio.

Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Chiavari, per proseguire in direzione di Genova.