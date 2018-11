Lavori di manutenzione, chiusa l´entrata della stazione di Recco

Lo stop sarà nella notte tra il 26 e il 27 novembre

Liguria - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione programmata per il consolidamento della scarpata, previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, dalle ore 22:00 di lunedì 26 alle ore 06:00 di martedì 27 novembre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Recco, in entrambe le direzioni, verso Genova e Sestri Levante.



In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione autostradale di Rapallo o di Genova Nervi.