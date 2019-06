Lavori in corso a Chiavari: nuovi marciapiedi in diverse zone della città

Liguria - Terminato il primo tratto di marciapiede di Via Parma, nel quartiere di Caperana, questa mattina è partito l’intervento relativo alla realizzazione del secondo lotto nei pressi della curva di San Lazzaro. La zona era sprovvista di marciapiede lato monte e, visto il traffico in entrambi i sensi di marcia, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario garantire ai residenti la possibilità di utilizzare un tratto pedonale rialzato, aumentando così la sicurezza dei pedoni.

Un secondo cantiere è stato avviato in mattinata in Viale A. E. Devoto. Si tratta di un intervento di manutenzione e allargamento del marciapiede esistente, le cui precarie condizioni compromettevano il passaggio pedonale. Si passerà, quindi, da un’ampiezza di 90 cm a circa a 1.20 m di larghezza, procedendo alla ricostruzione ex novo di un tratto in curva quasi inesistente e alla rimozione di una pianta che occupava lo spazio in oggetto.



«La mia amministrazione si sta concentrando su tutti i quartieri cittadini predisponendo vari interventi secondo le problematiche riscontrate al mio insediamento. A due anni dalla mia elezione, si stanno realizzando i progetti per cui abbiamo lavorato sodo, soprattutto per rispondere alle richieste e alle segnalazioni dei cittadini: nonostante qualche disagio al traffico, è stato necessario programmare questi lavori durante la stagione estiva. Continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini. Più fatti e meno parole» chiude il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua.