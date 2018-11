Lavori in Via Vinelli a Chiavari, ritrovati reperti archeologici

Liguria - Proseguono i lavori in Via Vinelli per la realizzazione di un nuovo condotto di scarico delle acque piovane, che collega il centro storico con il condotto principale che da Corso Garibaldi arriva presso il Porto Turistico A. Gatti.



«Purtroppo, a seguito della costruzione del palazzo d’angolo tra Corso Garibaldi e Corso Assarotti, venne realizza un’autorimessa che ha modificato l’antico canale, sostituendolo con un sifone, che oggi non funziona e non risulta più adeguato. Ciò ha reso necessarie, in quest’ultimo anno, diverse modifiche al sistema di scarico delle acque piovane della città al fine di evitare allagamenti».



«Nel tratto di Via Vinelli interessato dai lavori, affollato da sottoservizi che complicano e rallentano gli interventi, l’assistenza archeologica ha portato alla luce due antichi piani stradali sepolti. È un primo tassello per la ricostruzione dello sviluppo urbanistico di questa parte della città, compresa tra il fossato che correva intorno alle mura ed il mare, e finora sconosciuta. Il più recente dei due livelli stradali sepolti si trova a pochi centimetri di profondità rispetto all’asfalto attuale. Era realizzato in malta e verosimilmente è quello su cui si transitava all’inizio dell’800, quando vennero costruiti gli edifici che si affacciano su via Vinelli. Il livello più antico si trova, invece, molto più in profondità: anche questo era realizzato in malta e conserva tracce di lastre in ardesia e al centro presenta una canaletta in pietrame per lo scolo delle acque. I materiali archeologici hanno permesso di datare questo piano stradale intorno alla seconda metà del ‘700 secolo, corrispondente alla viabilità riportata nella cartografia storica del Vinzoni»