Liguria in allerta arancione ma situazione al momento tranquilla

Liguria - Fino alle 15 la Liguria è sotto allerta arancione, poi scatta fino alle 18 l’allerta gialla: durante la notte a Genova la situazione è risultata essere tranquilla, le cumulate registrate sul territorio comunale risultano inferiori a 3 mm.



Maltempo - Al momento i fenomeni temporaleschi sono rimasti confinati in mare. Sulla Liguria si sono, invece, avute deboli piogge con cumulata massima dalla mezzanotte di 13.6 millimetri a Stella Santa Giustina, nel savonese. La fase instabile è, comunque, destinata a proseguire e si attende anche un rinforzo dei venti.



Provvedimento - Nella giornata di ieri si è riunito il Centro Operativo Comunale che ha disposto il potenziamento del presidio territoriale della Polizia municipale con quattro pattuglie dedicate al monitoraggio dei rivi, che vanno ad aggiungersi al servizio di ulteriori quattro pattuglie per il turno notturno, nonché alle pattuglie previste per i servizi per mattutino e pomeridiano. Inoltre sono stati chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi e i Magazzini di via Oristano. le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto. Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.