Liguria sferzata dal vento: temperature in calo

Liguria - Neve, vento fino a 130 km orari, grandine e pioggia. Sono le caratteristiche del meteo in Liguria, insolito a maggio, periodo in cui le spiagge cominciano ad affollarsi per i primi bagni di sole. Il maltempo ha creato forti disagi nel Savonese con le strade provinciali delle Manie a Finale Ligure e la '12' in località Santuario chiuse per frane.



Il vento ha messo in difficoltà il porto di Savona-Vado dove i traghetti della Corsica Ferries hanno avuto. Importante il calo termico: a Poggio Fearza, nell'Imperiese, il termometro ha segnato -5.

Sensibile calo anche a Genova, con 8 gradi, 7 in meno della media stagionale.