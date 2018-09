Linea 82 per Portofino: oltre 300 mila persone da inizio anno

Resta il potenziamento per il Ponte dell'Immacolata e festività natalizie

Liguria - Si chiude con un bilancio molto positivo il servizio potenziato estivo della linea 82, che collega Santa Margherita a Portofino. La più turistica delle linee di Atp Esercizio ha ottenuto un notevole gradimento da parte dei passeggeri, come confermano i dati relativi ai biglietti venduti: dal primo gennaio a oggi sono state oltre 300.000 le persone trasportate dai bus Euro 6 della linea 82. Mentre nel solo periodo estivo (dal primo maggio al 28 settembre), quando il servizio è stato potenziato arrivando a una partenza ogni 15 minuti, le persone trasportate sono state 210.000 circa, con una media giornaliera di circa 1350 viaggiatori. La capienza di ogni mezzo, che è di 60 persone, è quasi sempre stata raggiunta.



«Abbiamo avuto anche riscontri favorevoli rispetto al servizio, che viene svolto con mezzi Euro 6 di ultima generazione – dichiara Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio – la linea 82 di Portofino lavora a pieno regime e grazie al potenziamento attuato, a differenza di quanto accaduto in passato, è riuscita a soddisfare le richieste. Con le novità che abbiamo introdotto in collaborazione con i Comuni abbiamo colpito nel segno».



Soddisfazione viene espressa anche dalla Città Metropolitana che ha fortemente voluto l’incremento dell’offerta sulla linea 82: «Quando si fanno scelte strategiche come quella che ha interessato il potenziamento della linea turistica per Portofino, i risultati si raggiungono. Atp Esercizio è oggi un’azienda sana che prende decisioni sulla base delle esigenze concrete del mercato e sulle necessità dei passeggeri. E i risultati si vedono - dichiara Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana. Dal primo di ottobre la linea tornerà agli orari della stagione inverale con 30 bus in partenza e 30 bus in arrivo. L’intensificazione rimarrà comunque in vigore nei giorni di massima affluenza, come ponti e festività: nelle giornate dell’8 e 9 dicembre e poi dal 22 dicembre al 31 dicembre, le corse in partenza e in arrivo saranno 55». Come spiega il direttore operativo Andrea Geminiani: «Abbiamo un sistema ormai collaudato che ci permette di intervenire i vasi di emergenza. Se, tanto per fare un esempio concreto, c’è il mare grosso e quindi i battelli turistici non possono operare, noi siamo pronti a intensificare ulteriormente le corse».