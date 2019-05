Maggio `imbiancato`, neve nell´entroterra della Liguria

Calo delle temperature accompagnato da pioggia e vento forte

Liguria - Oltre a pioggia e temporali per questa fase di maltempo si attendevano in Liguria anche vento forte, nevicate a quote basse per il periodo e un vistoso calo delle temperature.



Zone - Come spiega Arpal la neve è caduta sulle Alpi liguri (7 centimetri a Verdeggia, nel comune di Triora), deboli precipitazioni anche nella zona della valle dell’Orba (5 centimetri a Urbe Vara Superiore), in val d’Aveto, in alta Val Polcevera e nelle zone appenniniche di Levante.



Entroterra - Il Comune di Ceranesi ha diffuso un avviso per precipitazioni nevose sulle alture dei Comuni di Campomorone e ha invitato a prestare attenzione per il Passo della Bocchetta, Piani di Praglia e Madonna della Guardia.