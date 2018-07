Malore per il cane `escursionista`, soccorso con la barella

Liguria - Pomeriggio di lavoro per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria che ieri è stato chiamato ad intervenire sul sentiero che da Corniglia porta a Monterosso. La chiamata è arrivata da una famiglia di nazionalità francese che percorreva il sentiero in compagnia del loro cane, un Terranova: l'animale, probabilmente a causa del caldo della giornata e dalla mole, ha avuto un malore che non gli ha permesso di proseguire lungo il sentiero.



Una squadra del Soccorso Alpino si è recata sul sentiero e una volta raggiunto il cane ha provveduto a reidratarlo e rinfrescarlo: ma non c'è stato verso di farlo camminare. Si è così deciso di caricarlo su barella portantina e trasporto lungo il sentiero fino alla località Prevo dove con un mezzo del Soccorso Alpino e stato portato dal veterinario di turno indicato dal 118. Una brutta giornata per un cane di grandi dimensioni che per fortuna è finita bene: il cane si è ripreso dopo le cure del veterinario.