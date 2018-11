Maltempo, a Rapallo continua la conta dei danni: problemi anche allo scolo delle acque bianche

Liguria - La mareggiata e il forte vento che gli scorsi 29 e 30 ottobre hanno investito Rapallo sono stati eventi di straordinaria portata, che hanno causato conseguenze tanto inaspettate quanto pesanti.



Gli effetti del maltempo - La forte mareggiata - che ha portato le imbarcazioni prima alla deriva e poi su gran parte del litorale cittadino - ha generato una serie di effetti collaterali, tra i quali l’ostruzione dei canali di sfogo della rete bianca che dal centro città porta al mare. Le intense piogge, nella notte tra giovedì e venerdì, non hanno trovato il corretto deflusso generando quindi gli allagamenti di alcune zone del centro quali Via Mameli pedonale, Piazza Cavour e Corso Italia, proprio quelle zone al di sotto delle quali passano i canali che dovrebbero condurre le acque piovane al mare.



Il sopralluogo - Questa mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, l’assessore ai Lavori pubblici Arduino Maini e il consigliere comunale Filippo Lasinio hanno presenziato all'apertura dei pozzetti di ispezione sul “rosso” del Lungomare Vittorio Veneto, dai quali si è potuto facilmente dimostrare l’ostruzione dei canali con materiale organico e legname vario, salvagenti e giubbotti di salvataggio, parabordi e resti delle imbarcazioni. In questo contesto, diverse squadre di operai sono attualmente impegnate per rimuovere le imbarcazioni e i detriti che ostruiscono queste importanti vie di deflusso delle acque meteoriche.

«Abbiamo verificato ciò che ieri avevamo già, con certezza, sostenuto» ha dichiarato Bagnasco a margine delle operazioni, durante le quali è emerso come la rete bianca cittadina non abbia più alcuno sfogo a mare in quanto i sette canali sono tutti ostruiti dai detriti. «Questo è un problema da risolvere immediatamente per mettere in sicurezza il centro cittadino e le attività commerciali delle zone che maggiormente vengono interessate da allagamenti quando ci sono le forti piogge» ha continuato il sindaco di Rapallo: «Siamo ininterrottamente presenti per verificare, assieme ai tecnici e ai dirigenti, le varie situazioni che possono creare problemi e stiamo allo stesso tempo trovando soluzioni per la costante e immediata messa in sicurezza del nostro territorio. La politica in questo momento fa da portavoce di aspetti tecnici in Consiglio Comunale».



Le operazioni - Al momento diversi mezzi sono all’opera sul lungomare per svuotare le sette condotte della rete bianca. L’operazione non sarà semplice e immediata ma è la priorità per evitare ulteriori problemi in caso di forti piogge. «Non avevamo dubbi» dichiara l’assessore Maini: «Questi sette canali sono da ripulire totalmente e immediatamente e per farlo, se necessario, procederemo dall’alto rompendo la sede stradale per rimuovere le tonnellate di detriti che stanno facendo da tappo alla rete bianca. Le previsioni meteorologiche sembra che ci permetteranno un po’ di tregua dalle piogge motivo per il quale non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo quindi approfittare per liberare sette canali in tempi rapidissimi».



Nel frattempo la piazza 4 novembre è stata sgomberata dai detriti e ripulita. Si conferma la riapertura della viabilità sul lungomare e la riapertura di parte del parcheggio già da oggi, in maniera tale da poter disporre nuovamente sia dei posti auto attorno alla piazza sia di quelli sul lungomare Vittorio Veneto in questo fine settimana.