Maltempo, i danni nei piccoli comuni che non hanno fondi per la prevenzione

Il vento e la pioggia non hanno risparmiato l'entroterra

Liguria - L'ondata di maltempo degli scorsi giorni non ha interessato solamente le coste liguri, devastate dalla mareggiata. I territori dell'entroterra sono stati colpiti da piogge straordinarie e sono stati pesantemente danneggiati. A Masone ci sono stati ingenti danni a pali della luce, alberi caduti, recinzioni divelte. Il sindaco, Enrico Piccardo «lamenta la mancanza di fondi per i piccoli comuni che non possono provvedere da soli neppure alla normale pulizia dei rii o ad altre misure di prevenzione a possibili calamità».



Problemi di isolamento per la frazione di Mele in Valle Stura che, a causa del vento, ha visto il crollo di decine di alberi che hanno bloccato la strada statale del Turchino. Solo ieri pomeriggio alcuni incaricati Anas hanno liberato la via dai tronchi. Alla base il problema rimane quello: mancano ai comuni i soldi per provvedere alla manutenzione sul loro territorio.