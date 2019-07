Maltempo, pioggia nella notte ma situazione tranquilla

Liguria - Prosegue fino alle 14 l'allerta arancione sulla Liguria ma, nonostante le forti piogge, i disagi sono stati limitati. Ad Arenzano è stata chiusa Galleria Pizzo. Sul territorio genovese subito dopo le due, forti rovesci, accompagnati da attività elettrica, hanno raggiunto il territorio comunale interessandolo per circa 45 minuti.



Zone - Nelle ultime ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare a Levante e soprattutto sullo spezzino con Levanto San Gottardo che ha registrato, in tre ore, una cumulata di 79.2 millimetri (picco di 64.2 millimetri tra le 2.45 e le 3.45, temporale molto forte). Sul settore centrale 26.6 millimetri a Genova Quezzi. La mappa delle fulminazioni mostra, comunque, come le precipitazioni temporalesche abbiano trovato sfogo principalmente in mare aperto.