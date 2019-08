Manca il personale di bordo, treni nel caos: mattinata di ritardi e cancellazioni

Liguria - Mattinata di caos quella di oggi per i pendolari liguri che – a causa della dichiarata carenza di personale delle ferrovie – si sono visti cancellare circa una decina di treni da e per la Riviera, a cui si sono poi aggiunti anche tutti quelli che hanno subito considerevoli ritardi.



La causa - In una nota Trenitalia ha fatto presente come questa situazione sarebbe da imputare, per l’appunto, a “motivi tecnici non previsti che hanno comportato la momentanea indisponibilità di personale di bordo”. In un periodo come questo, però, in cui la nostra regione è ancor più affollata a causa dell’ingente numero di turisti, la eco del problema si è fatta sentire in maniera decisamente importante. «».

«È assolutamente ingiustificabile» ha commentato dopo poco l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti Gianni Berrino, che aggiunge: «Il contratto di servizio a cui Regione Liguria contribuisce pagando il trasporto regionale è chiaro: i treni sono previsti anche il 16 agosto, un periodo molto importante per la nostra regionale e per l’impatto che può avere sui turisti. Quanto avvenuto questa mattina ha creato un grave danno a utenti e turisti. Serve che l’azienda garantisca il servizio per cui Regione Liguria paga e che in futuro fatti di questo genere non avvengano più».