Mareggiata, lavoro senza sosta dei volontari per togliere i detriti

Liguria - Da martedì Volontari del Coordinamento provinciale di Genova sono impegnati negli interventi di ripristino delle condizioni nelle cittadine del Tigullio, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli e Portofino, colpite dalla mareggiata di lunedì.



In particolare oggi saranno presenti 50 volontari a Santa Margherita, come richiesto e concordato con il Sindaco e il COC, con 2 bobcat, 2 cariole autocaricanti, 1 idrovora carrellata, 2 motopompe.



A Portofino saranno presenti 10 volontari che raggiungeranno la località su un'imbarcazione della Guardia Costiera.



Inoltre da due giorni una squadra provvede al trasporto del personale sanitario del 118 distaccato h24 a Portofino, tramite la strada sterrata che passa da Portofino Vetta, Pietre Strette, Olmi e Portofino Mare. La stessa squadra è già intervenuta più volte per ripristinare la strada, unica via di comunicazione terrestre per raggiungere la località, a causa della continua caduta di alberi che ne impediscono il transito.