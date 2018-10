Mareggiate e alberi caduti, il traffico ferroviario non conosce tregua

Problemi sia a Levante che nel savonese

Liguria - Traffico ferroviario in tilt non soltanto sulla linea del levante ma anche a ponente e sulla Milano-Genova. Per la mareggiata che ha invaso i binari di Nervi i treni metropolitani sono stati fermati mentre hanno accumulato ritardi considerevoli quelli a lunga percorrenza. Stesso problema anche sul savonese, tra Pietra Ligure e Loano.



Difficoltà - Alberi caduti sono invece la causa di ritardi per i treni che si dirigono da Genova verso il Nord percorrendo la linea ferroviaria via Mignanego.