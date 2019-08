Messa in sicurezza del torrente Rupinaro, al via lunedì i sopralluoghi

Liguria - Per effettuare le indagini e le analisi sullo stato di salute degli argini del Rupinaro, lunedì 26 agosto partiranno tutte le verifiche da parte dei tecnici facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese finalizzato alla redazione della progettazione definitiva per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza.



Le operazioni - A seguito del decreto firmato dal sindaco Marco Di Capua, i tecnici incaricati dall’amministrazione procederanno ad entrare nelle proprietà private insieme al personale comunale per consentire lo svolgimento dei sondaggi degli argini e delle aree adiacenti: operazioni necessarie e fondamentali per la redazione del progetto stesso.

I proprietari dell’area indicata possono assistere alle operazioni in questione, anche mediante persone di fiducia. Da lunedì 26 inizieranno a decorrere i 60 giorni consecutivi per la redazione del rilievo topografico e del report delle attività di indagine sulle opere spondali.



[Foto di archivio]