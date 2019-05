Minaccia l´ex moglie, lei per sfuggirgli si chiude in bagno: in manette stalker del Tigullio

Liguria - La Polizia di Stato di Genova, questa notte, ha tratto in arresto un cittadino serbo di 34 anni per il reato di stalker.



L'arresto - L’uomo - già gravato da una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna - questa notte si è recato presso l’abitazione della donna per avere una sorta di incontro chiarificatore e per vedere i suoi due figli minori. La vittima però, spaventata, ha cercato di allontanarlo ma il 34enne, con fare violento, ha prima rotto alcuni oggetti e si è poi scagliato contro la donna, costringendola a chiudersi nel bagno.

I poliziotti del Commissariato di Chiavari, intervenuti rapidamente in soccorso della malcapitata, hanno bloccato l’uomo che è stato trovato anche in possesso di un coltello. Accompagnato presso il Commissariato, il serbo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.