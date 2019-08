Monte di Portofino: escursionisti bloccati, salvati dai vigili del fuoco

Liguria - Grande mobilizzazione di uomini e mezzi per soccorrere 4 ragazzi di origine italiana, che vivono in Germania, bloccati durante una escursione sul monte di Portofino.



Tragitto - I quattro stavano percorrendo il sentiero che dal Passo del Bacio dirige a San Fruttuoso quando, arrivati su un punto esposto e attrezzato con catene, una di loro è andata in panico non riuscendo più ne a proseguire ne a tornare indietro. Subito si è mossa la squadra di Rapallo e da Genova l'elicottero Drago con gli elisoccorritori.



Soccorso - Raggiunti i giovani si è optato per verricellare a bordo la ragazza e di accompagnare alla Cala dell'Oro gli altri 3 lungo l'impervio sentiero. Lì erano attesi da un mezzo nautico della Capitaneria di Porto che li ha imbarcati e portati al porticciolo di Camogli. Per il soccorso si erano attivati anche i volontari del soccorso di Ruta.