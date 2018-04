Sul posto presenti i mezzi di soccorso. Due i feriti

Liguria - Incidente intorno alle 11 sulla A12 tra Genova Est e Recco verso Livorno: una moto, per cause in via di accertamento, è scivolata nella galleria Sessarego. Sul mezzo erano presenti due persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dai medici del 118.



Code - Sul tratto interessato si sono verificate lunghe code che hanno raggiunto anche i nove chilometri. Sul posto sono giunti il Personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale che sta facendo luce sull'accaduto.