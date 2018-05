Nasce il nuovo sportello telefonico per il cittadino

Liguria - Il Comitato regionale per le Comunicazioni della Liguria (Co.Re.Com) amplia la sua offerta di servizi al cittadino.



Da ieri è attivo il nuovo numero telefonico per chiedere informazioni in merito all’apertura delle istanze di conciliazione rivolte ai gestori di telefonia e pay tv. Il numero telefonico, del tutto gratuito, al quale il cittadino potrà rivolgersi è 010 5485962 e sarà in funzione martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.



Il servizio d’informazione telefonica affiancherà lo sportello al pubblico, già operativo da tre anni, situato presso la sede della Regione Liguria, a Genova, in Via Fieschi 15, 1° piano.



Lo sportello d’informazione telefonica rappresenta un ulteriore utile aiuto rivolto al cittadino per espletare le pratiche relative alle controversie con i gestori della comunicazione, problematiche che in questi ultimi anni hanno registrato un sensibile aumento in tutta Italia. Il Co.Re.Com del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, è organo periferico dell’Agcom.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.corecom.regione.liguria.it