Non solo Campoligure e Rossiglione, ecco il conto degli sfollati

Liguria - A seguito del maltempo a Campoligure in via Campazzo sono due gli sfollati definitivi la cui casa è crollata e 16 gli evacuati che sono stati sistemati; dieci sfollati in via provvisoria, in località Vallecalda e venti sfollati per la durata dell’allerta arancione che rientreranno in casa questa sera. A Rossiglione gli isolati carrabili sono saliti a 4 persone in località Palazzo e dieci famiglie (circa 20 persone) in località Gamondino e 49 le persone evacuate e già sistemate; le 4 persone che sono state evacuate a Murialdo in provincia di Savona hanno fatto rientro nelle loro abitazioni, così come i 15 evacuati di Pigna sono già rientrati. A cui si aggiungono altri 20 sfollati in diverse località.

Le persone isolate a livello carrabile, ma con possibilità di spostamento a piedi ammontano a 14 nel Comune di Campoligure, 4 nel Comune di Rossiglione; 12 a Sant’Olcese e tre le famiglie a Serra Ricco’. “Per tutti gli evacuati – ha detto l’assessore Giampedrone – abbiamo chiesto al dipartimento nazionale di protezione civile di poter attivare il contributo di autonoma sistemazione che è lo stesso utilizzato per gli sfollati del Morandi e per le zone terremotate, per aiutare i cittadini che non possono utilizzare le loro case e devono trovare un’altra sistemazione”.