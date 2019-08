Nostra Signora del Suffragio a Recco, modifiche alla circolazione e alla sosta

Liguria - Viene rivoluzionata la sosta e la circolazione in città nelle giornate dedicate alla Sagra del fuoco. I provvedimenti interessano in particolare il centro e la zona a mare e hanno in comune il termine dello smontaggio delle strutture previste il 10 settembre. Diversi, a seconda delle strade, l'orario e la data di inizio.



«Inoltre, in occasione dei festeggiamenti del in onore di Nostra Signora del Suffragio il mercato settimanale di lunedì 9 settembre viene annullato, mentre il 7 e 8 settembre le attività commerciali potranno fruire gratuitamente del suolo pubblico antistante i negozi, garantendo comunque la corretta circolazione pedonale e carrabile», ricorda il sindaco Carlo Gandolfo.