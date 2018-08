Nuova illuminazione a led dei portici di Corso Dante a Chiavari

Liguria - E’ stata installata e ultimata l’illuminazione a led dei sottoportici di Corso Dante, nel tratto compreso tra la rotonda di Viale Kasman e Piazza Cavour.

Appena insediata l’amministrazione Di Capua ha dato il via all’iter per la realizzazione della stessa, d’intesa con i commercianti e gli amministratori condominiali degli edifici coinvolti. I punti luce installati sono 24, potenza 30 Watt l’uno, con una riduzione del 20% del consumo dalle ore 24 alle ore 6 del mattino: sono state, infine, posizionate nuove linee di alimentazione esterne con accessori in acciaio inox.



Interviene il consigliere Paolo Garibaldi, che ha seguito i lavori d’installazione: «Io e Claudia Brignole, consigliera delegata ai quartieri, siamo molto soddisfatti dell’intervento che è stato realizzato, una richiesta attesa da anni sia dagli esercenti che dai residenti della zona. Ci siamo attivati subito per fornire alla cittadinanza un servizio necessario, ma anche per garantire una maggiore sicurezza e presidio di tutto Corso Dante».