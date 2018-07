Nuova Linea C2 a Chiavari: i dati del primo mese di servizio pubblico gratuito

Liguria - Ottimi i risultati della nuova linea C2 ad un mese dall’istituzione del servizio pubblico gratuito di trasporto, frutto della collaborazione tra Comune di Chiavari e Atp Esercizio S.r.l.

“I punti di forza del servizio - come sottolinea il direttore operativo di Atp, Roberto Rolandelli - sono sicuramente la gratuità, il percorso delineato in modo tale da coprire tutto il lungomare e la circonvallazione, fino ad arrivare all’RSA, e la frequenza oraria. Stiamo valutando la possibilità di sostituire l’attuale mezzo, con uno analogo, sempre Euro 6, più capiente e dotato di posti in piedi.”



«Non ci aspettavamo un risultato così positivo – conclude il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua - Il servizio di free bus, che conta 12 corse giornaliere, nei primi 30 giorni di servizio operativo ha trasportato circa 2439 persone, con una media di 81,3 utenti giornalieri. I cittadini e le famiglie utilizzano la nuova linea sia per raggiungere il mare e la spiaggia in maniera gratuita, sia per arrivare comodamente presso l’ex ospedale di Chiavari, sede di diversi ambulatori, RSA, Hospice e i reparti di Riabilitazione Motoria e di Neuropsichiatria Infantile»