Nuovo business per le consegne a domicilio: arriva il rider della droga e viaggia in `Graziella` rosa

Liguria - Nella prima settimana del mese di agosto, il Commissariato di Chiavari ha implementato i servizi mirati alla repressione dello spaccio di sostanza stupefacente, atteso l’aumento di popolazione legato al periodo estivo, in particolare negli ambienti giovanili. Alcuni servizi si sono svolti anche con l’ausilio dell’unità cinofila della locale Questura, il cui impiego è stato determinante per il rinvenimento di stupefacente occultato in spiaggia sotto la sabbia. In questo scenario, gli agenti del Commissariato di Chiavari hanno arrestato un marocchino dopo che lo avevano trovato in possesso di 14 involucri di cocaina purissima e 215 euro in banconote di piccolo taglio.



L'arresto - Il pusher aveva tra i suoi clienti numerosi turisti e - specialmente nel periodo estivo - consegnava loro lo stupefacente a domicilio, previo appuntamento telefonico, utilizzando una "Graziella" rosa. Al momento del fermo, lo spacciatore ha provato a fuggire, ma è stato raggiunto dai poliziotti: una volta bloccato, ha raccontato loro di essersi spaventato perché pensava a una rapina, avendo dentro alla tasca dei pantaloncini un quantitativo di droga per almeno 1400 euro.