Omicidio di Lumarzo, la Cassazione conferma 30 anni per Borgarelli

Liguria - Trent’anni a Claudio Borgarelli per l’omicidio del 2016 avvenuto a Lumarzo: la conferma della condanna è avvenuta da parte della Cassazione. L’ex infermiere di 57 anni aveva ucciso e decapitato lo zio Albano Crocco dopo una lite per il passaggio su un sentiero boschivo.



Sentiero - Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri di Chiavari Borgarelli aveva messo alcuni paletti all'ingresso del sentiero di casa per impedire l'accesso agli automezzi: il gesto non era piaciuto sia ai frequentatori del bosco che alla vittima. Il giorno del delitto Crocco aveva discusso con Borgarelli e, secondo il racconto di quest’ultimo, sarebbe stato insultato. Il 57enne allora con la pistola lo aveva ucciso e decapitato e il corpo gettato in un dirupo.