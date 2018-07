Ondata di caldo in peggioramento, il disagio sarà `elevato`

Arpal preannuncia l'aumento dei tassi di umidità per i prossimi due giorni

Liguria - Il caldo degli ultimi due giorni non è solo destinato a durare, ma addirittura a peggiorare. Arpal ha emesso un avviso meteorologico relativo all’ondata di caldo che interessa la Liguria e all’elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale. I valori termici, diffusamente al di sopra dei 30 gradi, uniti ai tassi di umidità determineranno condizioni di disagio fisiologico per caldo. Per oggi si attende un disagio moderato, domani e giovedì 2 diverrà, invece, elevato.



Afa - Dalle ore centrali sviluppo di attività cumuliforme sui rilievi cui saranno associati possibili rovesci o temporali di intensità fino a moderata. Le temperature elevate, diffusamente al di sopra dei 30 gradi, unite a tassi di umidità su valori medi determinano condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo. Domani dalle ore centrali aumento dell'instabilità con possibili rovesci o temporali sui rilievi, di intensità fino a moderata, in probabile estensione alla costa, specie di Centro Ponente. Le temperature elevate unitamente a tassi di umidità su valori medio-alti determinano condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo. Giovedì invece instabilità diffusa con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Persistono temperature su valori elevati e tassi di umidità medio alti che determinano condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo.