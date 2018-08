Operazione spiagge sicure, sequestri e sanzioni

Le forze dell'ordine della Provincia di Genova hanno iniziato l'operazione per contrastare il commercio abusivo

Liguria - Carabinieri, polizia e guardia di finanza sono stati impegnati in un'operazione di contrasto al commercio di merce contraffatta nelle spiagge della provincia di Genova.



Inflitte 22 sanzioni amministrative per un totale di 58 mila euro a venditori ambulanti. Tre uomini sono stati denunciati per ricettazione, introduzione e commercio nello Stato di merce contraffatta, per un valore complessivo di circa 2000 euro. Un 38enne fermato è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico. Denunciato a Santa Margherita un uomo per detenzione di un coltello a serramanico non in regola. Multa da 1.200 euro ad alcune persone sorprese ubriache, in violazione dell'ordinanza anti-degrado.