Ora legale, consultazione europea per annullarla

Liguria - La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul mantenimento dell’ora legale. Tutti i cittadini dell’Unione sono invitati a esprimere il loro parere tramite un portale internet che propone un questionario, anche in italiano, da compilare entro il 16 di agosto.



Mercato - Nella consultazione “ci sono fondamentalmente due possibilità di scelta: se tenere il sistema attuale invariato, oppure abolirlo per tutta l’Ue, perché non vogliamo una cosa a macchia di leopardo, non sarebbe buono il mercato unico”, ha detto Enrico Brivio, portavoce della commissione.–



Qua il link per al questionario: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements