Ordigno bellico in mare, balneazione vietata a Punta Manara

Liguria - Nel pomeriggio di ieri alcuni sub hanno ritrovato un ordigno bellico inesploso nello specchio d'acqua fra Sestri Levante e Riva Trigoso, all'altezza di punta Manara. Immediatamente la Capitaneria di Santa Margherita Ligure ha emesso una serie di divieti di balneazione e di transito marittimo e terrestre nel raggio di 400 metri dall'area.



I divieti - A seguito del ritrovamento, la Capitaneria ha tempestivamente emesso un'ordinanza per vietare il transito sia via mare che via terra fino alla completa rimozione dell'ordigno (verosimilmente prevista per venerdì).

Nel frattempo anche il Comune di Sestri Levante ha vietato il passaggio sui sentieri di punta Manara - molto frequentati in questo periodo dai turisti come dagli abitanti della zona - in quanto direttamente affacciati sulla zona del ritrovamento dell'ordigno.