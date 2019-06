Orrore a Levante, 20enne confessa anni di abusi sessuali: in manette padre, madre e patrigno

Liguria - La ragazza ora ha 20 anni, ma le violenze sono iniziate quando ne aveva appena 11. Al tempo la giovane viveva con la madre e il patrigno, che hanno abusato di lei quando era appena una ragazzina: i fatti, però, sono emersi solo ad aprile, quando la ragazza è andata a vivere col padre naturale e sua moglie: dopo un periodo di apparente serenità, però, l'incubo è ricominciato, perché l'uomo - dopo una serie di avance fallite - è arrivato a sua volta a violentarla.



I mostri - I fatti si sono svolti tra il Tigullio e il Levante ligure: la madre e il patrigno sono accusati di violenza sessuale su minore, mentre il padre di violenza sessuale.

L'incubo è iniziato quando la giovane aveva appena 11 anni: lei stessa ha raccontato - una ragazza italiana di 20 anni - ha raccontato ai Carabinieri di essere stata violentata dal patrigno sotto gli occhi della madre, entrambi italiani. Un anno fa, la ragazza è andata a vivere col padre, che non la vedeva da quando aveva 4 anni: dopo un primo periodo di apparente tranquillità, però, l'incubo è ricominciato, e anche il padre - dopo una serie di avance cadute nel vuoto - è arrivato a stuprarla.



La fine di un incubo - Ad accorgersi della situazione è stata un'insegnante della ragazza, la quale si è accorta che la studentessa era stata vittima di molestie sessuali e - dopo averla accompagnata in ospedale e aver appurato la violenza - l'ha portata di corsa dai Carabinieri, a cui la giovane ha confessato tutto l'orrore che si porta appresso da anni. La madre e il patrigno sono stati accusati di violenza sessuale su minore, mentre il padre di violenza sessuale: anche la moglie del padre naturale, però, è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla giovane, in quanto pare che nel corso della convivenza l'avrebbe picchiata, vessata e costretta a fare le pulizie in casa. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Gabriella Dotto.

Strappata finalmente al suo incubo, la ragazza è stata infine trasferita in una struttura protetta.