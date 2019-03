Outdoor Portofino: nuovo hub a Santa per prenotare escursioni e noleggiare bici e attrezzature

Liguria - Subito dopo la mareggiata del 29 ottobre 2018, sulla pagina facebook di Outdoor Portofino è stato pubblicato un post dal titolo “La difficoltà porta cambiamento di prospettive, il cambiamento porta nuove idee!”. E’ stata proprio la mareggiata a ispirare l’apertura del nuovissimo centro outdoor a Santa Margherita Ligure: il giovane team di Outdoor Portofino allarga gli orizzonti dell’offerta anche ai prodotti bike. E proprio in occasione dell’apertura della nuova strada, il 7 aprile si potrà raggiungere il borgo di Portofino in bicicletta.

Le nuove idee hanno portato anche ad un inizio del 2019 con un restyling dell’immagine grafica e un sito completamente rinnovato.



Outdoor Portofino porta una ventata di novità nel Golfo del Tigullio e si conferma una realtà strutturata, ricca di iniziative che puntano sulla valorizzazione del territorio per accogliere ogni tipo di sportivo e appassionato, dal turista al residente. La mareggiata dello scorso ottobre di sicuro non ha abbattuto gli animi del team, il quale, nonostante la sede operativa di Niasca a Paraggi sia rimasta isolata, ha sfruttato l’inverno per rinnovarsi e dare vita a nuovi progetti.



L’immagine di Outdoor Portofino ha subito un importante cambiamento: partendo sempre dai valori fondamentali di “sport, natura, educazione” nasce un logo nuovo che unisce i pilastri delle attività della società sportiva: il mare e la natura. Il riferimento al mare e alle colline, rimanda all’ inconfondibile aspetto del paesaggio ligure. La scelta della forma tonda riprende la biosfera, facendo eco all’attenzione del brand per le tematiche ambientali.



Anche il sito web ha subito un radicale cambiamento diventando una vetrina di riferimento per le attività outdoor da Genova a Portofino fino alle Cinque Terre. Il percorso dell’utente è stato ottimizzato, la visualizzazione resa più accattivante e il sistema di prenotazione perfezionato.



Insieme a questo restyling arriva un nuovo centro outdoor a pochi passi dal porticciolo di Santa Margherita Ligure. Questo nuovo “HUB” diventa un punto di accesso per il noleggio di biciclette elettriche e normali per raggiungere più facilmente e in maniera sostenibile la sede Outdoor Portofino di Niasca nella baia di Paraggi, il borgo di Portofino, Rapallo o altri luoghi della costa. Il progetto, ispirato proprio dalla violenta mareggiata che ha scosso il Tigullio, è un invito non solo a utilizzare mezzi sostenibili, ma anche quello di ottimizzare i trasporti in un’area non sempre facilmente accessibile. Una giornata speciale sarà quella del 7 aprile: in occasione della riapertura, si potrà pedalare sulla strada vergine - costruita in tempi record - che collega Santa Margherita e Portofino.



La sede del Santa Margherita HUB, situato in Via Maragliano 41, è pronta ad accogliere sia turisti sia locali, con tariffe agevolate pensate per i residenti e anche i frequentatori assidui. Non solo bike! Da qui, infatti, si allarga l’offerta sup, kayak e snorkeling: sarà possibile prenotare escursioni e noleggiare attrezzatura anche da questo nuovo centro outdoor. Questo sarà anche il nucleo centrale per tutte le proposte terrestri rivolte a gruppi e scuole, come l’orienteering e il survival. L’apertura del negozio è fissata per sabato 23 marzo con dodici biciclette disponibili per il noleggio su prenotazione (www.outdoorportofinio.com/it/noleggio/). Oltre al normale noleggio anche proposte “self-guided” per scoprire la zona come una persona del posto.



Rimangono invariate, invece, le attività estive a Portofino che avranno partenza dalla sede di Niasca nella baia di Paraggi: Scuola Natura per bambini a partire dai 6 anni, escursioni e corsi in kayak e sup, snorkeling tour, corsi di nuoto. L’apertura della sede sul mare a Niasca è fissata per il 20 aprile.