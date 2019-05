Paese recintato contro le incursioni di cinghiali, caprioli e lupi

Accade a Garbugliaga, nell'alta valle del Fiume Vara

Liguria - Scelta trumpiana dell'amministrazione comunale di Rocchetta Vara, guidata dal sindaco Riccardo Barotti. Il Comune della alta Val di Vara, come riferisce Ansa, ha infatti deciso di recintare il paesino di Garbugliaga, vittima di continue incursioni di animali selvatici: cinghiali, caprioli, istrici, tassi, ora anche il lupo. Una scelta intrapresa a tutela degli abitanti – una decina – e soprattutto di orti, muretti a secco, prime e seconde case. Il progetto, attualmente in corso di installazione, è stato avviato da Palazzo civico di concerto con la Regione Liguria e con la collaborazione dei cacciatori.



Si tratta di una recinzione elettrificata di circa tre chilometri, un abbraccio al paese senza soluzione di continuità, eccezion fatta per il varco concesso alla strada di accesso a Garbugliaga. I proprietari dei terreni su cui passa il recinto si sono impegnati per la manutenzione dello stesso. Non è escluso che questa trovata possa essere adottata anche in altre zone del territorio.