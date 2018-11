Parco de Martino, i bimbi di prima elementare piantano due alberi

Liguria - Il bene comune? Va coltivato tutti i giorni, proprio come una piantina. È l'insegnamento dell'iniziativa "La Festa degli Alberi" che le classi 1A e 1B dell' Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli hanno organizzato per questa mattina, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



Nel contesto del Parco de Martino sono stati piantati due alberi, dono dell'amministrazione comunale: saranno i piccoli alunni ad averne cura. Durante l'evento, le insegnanti hanno letto agli alunni la storia di un albero e del suo piccolo seme; poi, i bimbi hanno letto tutti assieme una poesia.



Per l'amministrazione comunale erano presenti il consigliere alla Pubblica Istruzione Filippo Lasinio e la consigliera Elisabetta Ricci (quest'ultima anche in veste di collaboratore vicario del dirigente scolastico). Entrambi hanno posto l'accento sull'importanza di incentivare l'educazione civica nelle scuole.