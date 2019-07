Liguria - Si è svolto oggi l’incontro presso l’Unione industriali di Savona fra le segreterie, Rsu di Genova e Savona e il commissario di Piaggio Aereo Avv. Nicastro richiesto per fare il punto dopo gli impegni presi dal governo nell’incontro al Mise del 20 Giugno us



«Il commissario ha confermato la firma dei contratti su ricambi e revisioni motori per un valore di 167 milioni più 85 che darà prospettiva e carico di lavoro nell’area motori per almeno 4 anni.

È stato comunicato il rientro a Settembre dalla Cigo di 30/35 lavoratori di Direzione Tecnica in previsione degli ordini sui velivoli - ha dichiarato Alessandro Vella Segretario Generale Fim Cisl Liguria. Per questo motivo ribadiamo e sollecitiamo il governo affinché le “promesse” su P180 (refitting e acquisizioni) insieme al P1HH siano firmati rapidamente. Nell’ incontro ci è stato comunicato che anche Piaggio Aviaton( 23 dipendenti) sarà posta in amministrazione straordinaria e in Cassa integrazione».



«Il commissario ha ribadito che le manifestazioni di interesse sono un chiaro segnale importante per la Piaggio e che come da noi sollecitato più volte ha l’intenzione di trovare un acquirente che possa acquisire l’azienda senza nessuno “spezzatino” - ha aggiunto - Proprio per questo sollecitiamo nuovamente e con forza il governo sulla tempistica dei contratti perché gli ordini sui velivoli porrebbero le condizioni positive per i lavoratori che rientrerebbero dalla Cassa (attualmente 527 di Piaggio Aero e circa 50 di LaerH) e porrebbero le condizioni ottimali di un’azienda complementare di alto interesse per investitori credibili».