Piazza Matteotti, chiusura al traffico in occasione di eventi e manifestazioni

Liguria - L’amministrazione comunale di Chiavari «ha verificato l’esito della sperimentazione della chiusura al traffico di Piazza Matteotti, effettuata lo scorso fine settimana, e ha ritenuto positive le ricadute in termini di sicurezza dei pedoni, di fruibilità della piazza e anche di fluidità del traffico. Nell’immediato è possibile che il cambio di abitudine per i cittadini possa comportare qualche piccolo disagio. In merito alle osservazioni dei gestori degli esercizi commerciali, gli amministratori sono convinti che, come sempre avvenuto, la migliore fruizione degli spazi pubblici dovuta alla pedonalizzazione di nuove aree determini un incremento del giro di affari cittadino».



«In passato la chiusura al traffico di Via Martiri della Liberazione, Via Vittorio Veneto, Via Rivarola, Via Remolari, Via Dallorso, Piazza Mazzini e Via S. Antonio hanno determinato molte discussioni tra i commercianti, ma oggi nessuno ne richiederebbe la riapertura al traffico.

Questo provvedimento esclude la desertificazione creata dai provvedimenti assunti dalla precedente amministrazione Levaggi, che hanno portato al blocco della piazza tutti i giorni.

La giunta Di Capua è convinta che la chiusura di Piazza Matteotti - solo in occasione di eventi e manifestazioni - comporti un miglioramento sia per i chiavaresi e che per i turisti.

Tuttavia, in occasione di “Chiavari In Fiore” (manifestazione prevista per questo weekend) non si procederà con la pedonalizzazione di Piazza Matteotti, a causa della concomitante chiusura di Via Delpino».