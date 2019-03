Piazzetta di Portofino, il cantiere verrà smantellato entro la metà di aprile

Questa mattina sopralluogo dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e del sindaco Matteo Viacava

Liguria - L'assessore Giacomo Giampedrone ha fatto visita, in sopralluogo, al cantiere in piazza Martiri dell'Olivetta accompagnato dal Primo Cittadino Matteo Viacava e dal vice sindaco Giorgio D'Alia.



Cantiere - «I lavori procedono spediti anche in vista della riapertura della strada - e del Grande Evento - in programma per sabato 6 aprile». «Il cantiere sarà terminato e smantellato entro la metà di aprile - spiega il sindaco Viacava - a Portofino non ci fermiamo un solo istante».