Piccola cantieristica navale, Garibaldi: «Servono regole certe, la Regione si attivi»

Liguria - «Da mesi 170 imprese della piccola cantieristica navale di Lavagna e del Tigullio operano molto meno di quanto potrebbero, per una problematica che riguarda le normative da applicare per le attività che svolgono all’aperto: manutenzione meccanica di natanti (riparazione con resine, stuccatura, carteggiatura, levigatura e altri) e di verniciatura a rullo o a pennello (anche solo di ritocchi)»: lo ha dichiarato Luca Garibaldi, consigliere regionale del Pd ligure e vicepresidente della Commissione Ambiente.



«I primi a sollevare il problema sono stati gli operatori del porto di Lavagna, che si sono ritrovati a dover affrontare tale situazione. Una vicenda che seguo da più di un anno, assieme ad altri consiglieri, (Tosi e Puggioni) con l’obiettivo di trovare una soluzione e una corretta interpretazione operativa delle normative in materia di emissioni in atmosfera per le attività di verniciature all’aperto - ha aggiunto - L’assessore regionale Giampedrone, con una nota al Ministero dell’Ambiente, ha richiesto quest’estate di dare indicazioni omogenee sul tema a livello nazionale e ha predisposto una serie di prescrizioni regionali per consentire la ripresa delle attività per i tanti operatori della zona».



«Sono passati molti mesi. Regione Liguria queste prescrizioni operative le adotti, in tempi rapidi: le attività di piccola cantieristica stanno riprendendo volumi e lavoro, sia per ragioni di stagionalità, sia, purtroppo, a causa delle straordinarie operazione di riparazione ai natanti danneggiati delle mareggiate. Il rischio, se non arriveranno queste indicazioni a breve, è trovarsi nuovamente di fronte a un blocco delle attività, con ritardi ulteriori, con pesanti ricadute per l'occupazione e l'economia del territorio».



«Così ho scritto all'assessore Giampedrone, chiedendogli di deliberare al più presto, per dare un quadro certo ai tanti operatori della piccola nautica, non solo a Lavagna. Nei prossimi giorni, se non vi sarà risposta chiederò, assieme ai colleghi che hanno seguito questa vicenda, di sollecitare un intervento anche tramite un’interrogazione in Consiglio regionale», ha concluso.