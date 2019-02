Pieve Ligure, il calendario per la raccolta dei sacchetti della differenziata

Liguria - Il Comune di Pieve Ligure rende noto il calendario della consegna della fornitura annuale gratuita dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti: venerdì 8 e sabato 9 marzo presso la Biblioteca Comunale, in via Demola 2, dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18;

venerdì 15 marzo al Circolo Massone in via XI Febbraio 1 – Pieve Alta – dalle 14 e 30 alle 18;

sabato 16 marzo dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18, sempre presso il Circolo Massone.



Il Comune «ricorda che per il ritiro è necessario presentarsi muniti di codice fiscale e copia dell'ultimo avviso di pagamento della bolletta dei rifiuti e che il ritiro è obbligatorio e gratuito, non verranno raccolti sacchetti diversi da quelli distribuiti». La vendita e la consegna a domicilio non sono autorizzate, la consegna sarà effettuata unicamente nelle sedi indicate e, successivamente, presso il Centro di Raccolta di Bogliasco.