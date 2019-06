Pieve Ligure, vanno al mare per `far la spesa` tra la roba dei bagnanti: arrestati

Liguria - Erano in quattro, tutti cittadini albanesi, ed erano soliti entrare in uno stabilimento balneare di Pieve Ligure più per far man bassa di vestiti, telefoni, portafogli e altro materiale lasciato lì temporaneamente dai bagnanti.



La denuncia - Una volta colti in flagrante lo scorso martedì 25 giugno, tutti e quattro i malviventi sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato continuato in concorso. Immediato l'intervento dei Carabinieri, sopraggiunti dopo numerose segnalazioni da parte sia dei bagnanti che del gestore della struttura.